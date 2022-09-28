Глава Минцифры: юридических оснований для удаления приложения VK не было

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что никаких юридических оснований для удаления приложения VK из магазина приложений App Store не было. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, решение остается непонятным. Минцифры расценивает такой шаг, как недружественный по отношению к пользователям устройство на iOS из России.

«Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из App Store не было. Не очень понятно, почему такое решение было принято», — пояснил чиновник.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Apple разъяснить удаление российских приложений из App Store. В РКН назвали недопустимыми подобные «дискриминационные ограничения», которые «нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение».