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1 час назад

Глава Минцифры заявил, что юридических оснований для удаления приложения VK не было

Газета.Ruиещё 3

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что никаких юридических оснований для удаления приложения VK из магазина приложений App Store не было. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минцифры: юридических оснований для удаления приложения VK не было
Фото: риа новостириа новости

По его словам, решение остается непонятным. Минцифры расценивает такой шаг, как недружественный по отношению к пользователям устройство на iOS из России.

«Никаких юридических оснований и новых санкций для удаления приложений VK из App Store не было. Не очень понятно, почему такое решение было принято», — пояснил чиновник.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Apple разъяснить удаление российских приложений из App Store. В РКН назвали недопустимыми подобные «дискриминационные ограничения», которые «нарушают права российских интернет-пользователей на свободное получение информации и общение».

Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из российской версии App Store 26 сентября.

Наука и техника,Максут Шадаев,Роскомнадзор,Apple,
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