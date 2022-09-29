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21 минуту назад

Астрономы обнаружили старейшее звездное скопление во Вселенной

Газета.Ruиещё 1

Используя космический телескоп James Webb, астрономы из Университета Торонто идентифицировали самые отдаленные шаровые скопления, когда-либо обнаруженные. Они могут содержать самые старые звезды во Вселенной. Работа была опубликована в Astrophysical Journal Letters.

Астрономы обнаружили старейшее звездное скопление во Вселенной
Фото: Газета.руГазета.ру

Речь идет о галактике Sparkler, которая находится на расстоянии 9 млрд световых лет. На первом детализированном снимке James Webb исследователи заметили, что галактика окружена маленькими желто-красными точками. По словам ученых, эти искорки могут быть либо молодыми скоплениями, активно формирующими звезды, либо старыми шаровыми скоплениями (древнее скопление звезд, тесно связанное гравитацией и обращающееся вокруг галактического центра в качестве спутника).

Ученые проанализировали 12 объектов, пять из них являются не только шаровыми скоплениями, но и одними из самых старых звездных скоплений.

В галактике Млечный Путь около 150 шаровых скоплений, и как и когда именно образовались эти плотные скопления звезд, не совсем понятно. Астрономы знают, что шаровые скопления могут быть очень старыми, но измерить их возраст невероятно сложно. В будущем исследователи попробуют определить возраст обнаруженных звезд.

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