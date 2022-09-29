Астрономы обнаружили старейшее звездное скопление во Вселенной

Используя космический телескоп James Webb, астрономы из Университета Торонто идентифицировали самые отдаленные шаровые скопления, когда-либо обнаруженные. Они могут содержать самые старые звезды во Вселенной. Работа была опубликована в Astrophysical Journal Letters.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Речь идет о галактике Sparkler, которая находится на расстоянии 9 млрд световых лет. На первом детализированном снимке James Webb исследователи заметили, что галактика окружена маленькими желто-красными точками. По словам ученых, эти искорки могут быть либо молодыми скоплениями, активно формирующими звезды, либо старыми шаровыми скоплениями (древнее скопление звезд, тесно связанное гравитацией и обращающееся вокруг галактического центра в качестве спутника).

Ученые проанализировали 12 объектов, пять из них являются не только шаровыми скоплениями, но и одними из самых старых звездных скоплений.