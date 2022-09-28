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1 час назад

Garmin выпустила гаджет для отправки "спутниковых" SMS

Газета.Ruиещё 1

Компания Garmin представила устройство для смартфонов InReach Messenger, которое при помощи специального мобильного приложения позволяет принимать и отправлять текстовые сообщения через спутниковую связь. Об этом сообщает издание ZDnet.

Garmin выпустила "спутниковый" пейджер для SMS
Фото: Газета.руГазета.ру

Хотя встроенное спутниковое подключение уже появилось в смартфонах Apple и Huawei, оно обладает весьма ограниченными возможностями и позволят отправлять только сообщения SOS. В свою очередь InReach Messenger дает пользователям возможность обмениваться полноценными сообщениями в местах, где нет сотовой связи.

Базовый тариф InReach Messenger стоит $15 в месяц. В эту стоимость включена отправка до 10 полноценных сообщений в месяц через спутниковую связь. Каждое SMS сообщение обойдется абоненту в $0,50.

Устройство представляет собой небольшой черный прямоугольник весом 114 граммов, с LCD-экраном для отображения уровня связи, времени, заряда аккумулятора и текста входящих сообщений, а также кнопкой SOS на нижней панели.

Утверждается, что от одного заряда аккумулятора InReach Messenger способен проработать 28 дней. Корпус «пейджера» защищен от пыли и влаги по стандарту IPX7.

Устройство совместимо со смартфонами на базе iOS и Android. Цена новинки – $300.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в Samsung Galaxy S23 появится спутниковая связь, как iPhone 14 Pro.

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