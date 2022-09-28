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11 минут назад

Apple полностью заблокировала VK в App Store. Причина — новые санкции

Чемпионат.comиещё 5

Вечером 26 сентября Apple удалила все приложения VK (ранее известной как Mail.ru) из App Store, но свои действия компания тогда не прокомментировала. Спустя пару дней заявление всё же появилось.

В Apple объяснили удаление сервисов VK из App Store
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как оказалось, Apple полностью заблокировала VK — из магазина не просто удалили приложения, но и заблокировали все учётные записи разработчиков. Причина — новые санкции, которые ввела Великобритания в тот же день, 26 сентября.

Эти приложения распространяют разработчики, которыми владеет одна или несколько сторон, находящиеся под санкциями Великобритании.

Как отмечает представитель Apple Адам Дема, компания должна исполнять постановления правительства и поэтому были заблокированы аккаунты разработчиков и удалены все приложения компании.

Приложения нельзя загрузить ни из какого App Store, независимо от местоположения. Уже загрузившие приложения пользователи и дальше могут пользоваться ими.

Удаление приложений VK из App Store стало громкой новостью. Об этом даже стали писать крупные IT-издания за рубежом. Именно поэтому Apple и выпустила своё заявление.

Наука и техника,Mail.ru Group,Apple,
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