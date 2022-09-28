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1 час назад

Так будет выглядеть самая дешёвая модель флагманского Samsung Galaxy S23

Ferra.ru

С одной стороны, до релиза главной флагманской линейки Samsung 2023 года — Galaxy S23 — ещё есть несколько месяцев. С другой — интернет-источники уже вовсю делятся подробностями о ней.

Специалисты показали самую дешёвую модель Samsung Galaxy S23
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, не успели пользователи порадоваться слитым CAD-чертежам базовой модели серии, как популярный инсайдер OnLeaks опубликовал качественные рендеры смартфона:

Судя по слитым изображениям, Galaxy S23 будет сильно напоминать старшую версию, Galaxy S23+. Но в то же время габариты базового варианта линейки чуть меньше: 146,3 × 70,8 × 7,6 мм.

Ferra.ru

При этом известны и «внутренности» девайса. Телефону приписывают процессоры Snapdragon 8 Gen 2 и Exynos 2300 (в зависимости от региона), от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ памяти постоянной.

Ferra.ru

Ожидается, что смартфон получит тройную основную камеру на 50, 12 и 10 Мп. Фронтальная камера сможет похвастаться модулем на 12 Мп.

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