Тим Кук подтвердил продолжение продаж проводных наушников EarPods

Глава Apple Тим Кук подтвердил, что американская компания продолжит продажи проводных наушников EarPods, используемых в том числе со смартфонами iPhone. Об этом гендиректор корпорации сообщил в интервью «Би-би-си».
«Мы до сих пор продаем EarPods, а люди до сих пор их покупают», — отметил он.
Так Кук отреагировал на диктофон журналистки Зои Клейнман с разъемом для наушников. В него были вставлены проводные наушники EarPods.
Клейнман добавила, что после интервью Кук «был очарован записывающим устройством и несколько раз повертел его в руках». С 2016 года Apple перестала комплектовать iPhone обычными наушниками с разъемом.
Компания предложила альтернативный вариант для обладателей проводных наушников — использовать переходник с портом Lightning. С 2020 года смартфоны Apple не имеют наушников в комплекте по умолчанию. С 2016 года компания из Купертино выпускает беспроводные наушники AirPods, которые подключаются к гаджетам по Bluetooth.
Ранее Тим Кук заявил, что компания не планирует внедрять стандарт обмена сообщениями RCS (Rich Communication Services) в своих смартфонах. В ответ на критику такого шага глава IT-гиганта посоветовал журналисту «купить маме iPhone».