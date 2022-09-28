Google обновила виджет батареи

В прошлом году Google представил новый виджет батареи на телефонах Pixel, который показывает, сколько заряда осталось в телефоне и подключенных к нему устройствах. Теперь обновление виджета также показывает время, на которое хватит оставшегося заряда.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Виджет батареи Pixel впервые появился в марте этого года и с тех пор получил несколько обновлений. В июне обновления добавили возможность изменять размер виджета в меньшую сторону, а также показывать оставшуюся емкость на смарт-часах с Wear OS.

Виджет работает на смартфонах Google и изначально просто показывал оставшийся процент заряда батареи в смартфоне и поддерживаемых устройствах Bluetooth (наушники, например).

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Новое обновление добавило поддержку отображения оставшегося времени работы устройства. Опция, возможно, появилась пока не у всех. 9to5google не смогли воспроизвести ее в текущей стабильной сборке Android 13, но, похоже, она работает в бета-программе QPR1.