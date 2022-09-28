Xiaomi представила новый смартфон с Hello Kitty

Xiaomi представила Civi 2 - новый “женский” смартфон среднего класса, ориентированный на любителей селфи. Самой интригующей деталью является двойная селфи-камера, которая “упакована” внутри отверстия в форме таблетки (да, как Apple Dynamic Island).

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Телефон работает на чипсете Snapdragon 7 Gen 1 и имеет три варианта памяти - 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. 6,55-дюймовый экран имеет разрешение Full HD+, частоту обновления 120 Гц.

Civi 2 - это первый смартфон основного бренда Xiaomi с двумя селфи-камерами selfie (до этого подобное было у Redmi и Poco). Здесь обе камеры имеют 32-Мп сенсоры - основная с автофокусом и диафрагмой f/2.0 спереди, а вторая предназначена для групповых снимков и предлагает 100-градусный угол обзора.

Двухтоновая фронтальная вспышка имеет четыре светодиода и расположена прямо над экраном. По словам Xiaomi, они могут адаптироваться и обеспечивать реалистичные цвета в различных условиях. Civi 2 в значительной степени ориентирован на людей, которые любят делать селфи, поэтому Xiaomi предлагает множество улучшений искусственного интеллекта, режим красоты с 3D-слежением, размытие фона в видео, а также встроенный видеоредактор.

На задней панели расположены три камеры. Основная камера оснащена 50-Мп сенсором Sony IMX766 и объективом f/1.8, а сверхширокоугольная камера имеет 20-Мп сенсор и 115-градусный угол обзора. Третья камера - это базовая макросъемка с разрешением 2 МП f/2.4.

Аккумулятор на 4500 мАч поддерживает быструю зарядку 67 Вт, заряжается по стандарту PD3.0 через порт USB-C. Civi 2 имеет поддерживает 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и имеет чип NFC. У него нет слота microSD и 3,5-мм аудиоразъема.

Также есть модели с розовыми корпусами в блестках и задней панелью, созданной в коллаборации с Hello Kitty.