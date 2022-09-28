Apple спустя год научилась менять аккумулятор iPad mini 6

Владельцы продуктов Apple могут отнести свои устройства в Apple Store или к авторизованному поставщику услуг и попросить заменить аккумулятор. Если речь идет о некоторых моделях iPad, то Apple заменяет все устройство, а не только аккумулятор. Теперь iPad mini 6 из этого ушел, спустя год с начала продаж.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По неизвестной причине Apple никогда не заменяла лишь аккумулятор iPad mini 6. Вместо этого компания дарила новый iPad. Однако Apple изменила свою политику и теперь начнет заменять батарею в iPad mini 6.