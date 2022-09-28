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40 минут назад

Apple спустя год научилась менять аккумулятор iPad mini 6

Ferra.ru

Владельцы продуктов Apple могут отнести свои устройства в Apple Store или к авторизованному поставщику услуг и попросить заменить аккумулятор. Если речь идет о некоторых моделях iPad, то Apple заменяет все устройство, а не только аккумулятор. Теперь iPad mini 6 из этого ушел, спустя год с начала продаж.

Apple спустя год научилась менять аккумулятор iPad mini 6
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По неизвестной причине Apple никогда не заменяла лишь аккумулятор iPad mini 6. Вместо этого компания дарила новый iPad. Однако Apple изменила свою политику и теперь начнет заменять батарею в iPad mini 6.

Начиная с сегодняшнего дня, в магазинах Apple и у поставщиков услуг по всему миру появятся инструменты для замены батареи в последней модели iPad mini 6. По данным MacRumors, это означает, что потребители больше не будут получать замену всего устройства. На данный момент неясно, распространит ли Apple новую политику на другие модели iPad.

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