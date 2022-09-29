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4 минуты назад

Астрономы нашли новое доказательство существования воды на Марсе

Газета.Ruиещё 3

Международная группа астрономов из Кембриджского университета обнаружила новые доказательства возможного существования воды под южной полярной ледяной шапкой Марса. Работа ученых опубликована в журнале Nature Astronomy.

Найдено новое доказательство существования воды на Марсе
Фото: NASA/GSFC/ JPL ASUNASA/GSFC/ JPL ASU

Исследователи проанализировали измерения формы верхней поверхности ледяной шапки с помощью лазерного высотомера космического аппарата NASA Mars Global Surveyor, чтобы определить ее высоту.

Их анализ выявил волнистость поверхности длиной 10-15 км, включающую впадину и соответствующую приподнятую область, обе из которых отклоняются от окружающей поверхности льда на несколько метров.

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Затем они сравнили полученные данные с компьютерной моделью, которая показывала, как наличие воды под ледяной шапкой повлияет на ее поверхность.

«Сочетание новых топографических данных и результатов нашей компьютерной модели показывает большую вероятность, что по крайней мере в одном месте на Марсе есть вода. Это значит, что Марс все еще должен быть геотермально активным, только тогда вода под ледяной шапкой будет оставаться жидкой», – отметили ученые.

Как и Земля, Марс имеет ледяные шапки на обоих полюсах, однако, в отличие от ледяных покровов Земли, под которыми находится вода, ледяные шапки на Марсе до недавнего времени считались замерзшими до самого дна из-за холодного марсианского климата.

Наука и техника,NASA,
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