Найдено новое доказательство существования воды на Марсе

Международная группа астрономов из Кембриджского университета обнаружила новые доказательства возможного существования воды под южной полярной ледяной шапкой Марса. Работа ученых опубликована в журнале Nature Astronomy.

Фото: NASA/GSFC/ JPL ASU NASA/GSFC/ JPL ASU

Исследователи проанализировали измерения формы верхней поверхности ледяной шапки с помощью лазерного высотомера космического аппарата NASA Mars Global Surveyor, чтобы определить ее высоту.

Их анализ выявил волнистость поверхности длиной 10-15 км, включающую впадину и соответствующую приподнятую область, обе из которых отклоняются от окружающей поверхности льда на несколько метров.

Затем они сравнили полученные данные с компьютерной моделью, которая показывала, как наличие воды под ледяной шапкой повлияет на ее поверхность.

«Сочетание новых топографических данных и результатов нашей компьютерной модели показывает большую вероятность, что по крайней мере в одном месте на Марсе есть вода. Это значит, что Марс все еще должен быть геотермально активным, только тогда вода под ледяной шапкой будет оставаться жидкой», – отметили ученые.