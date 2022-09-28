Обычному топливу нашли дешевую альтернативу

Ученые Тюменского государственного университета предложили метод производства экологически чистого топлива из органических отходов различных типов. Отмечается, что они могут использоваться в качестве удобрения, а энергетически ничем не уступают обычному углю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Агентство напоминает, что в последние годы особую актуальность приобрела проблема сильного загрязнения окружающей среды отходами агрохозяйства, животноводства, пищевой промышленности и прочих производств. Специалисты отмечают, что для решения этой проблемы необходимо придумать другую технологию их переработки.

Российские ученые в то же время предлагают использовать эти отходы в качестве топлива — при особом температурном воздействии из этих материалов можно вырабатывать высококалорийный генераторный газ и биоуголь.

В пресс-службе отметили, что новая технология переработки отличается от остальных «всеядностью» и улучшенными характеристиками продукта. Ученые отмечают, что получаемые в результате составы энергетически ничем не уступают традиционным углям, но при этом значительно экологичнее. Также люди могут использовать их в качестве органического удобрения.