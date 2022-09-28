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11 минут назад

Новое экологичное топливо из мусора научились делать в России

Елена Прошина

Ученые Тюменского государственного университета предложили метод производства экологически чистого топлива из органических отходов различных типов. Отмечается, что они могут использоваться в качестве удобрения, а энергетически ничем не уступают обычному углю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Обычному топливу нашли дешевую альтернативу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство напоминает, что в последние годы особую актуальность приобрела проблема сильного загрязнения окружающей среды отходами агрохозяйства, животноводства, пищевой промышленности и прочих производств. Специалисты отмечают, что для решения этой проблемы необходимо придумать другую технологию их переработки.

Российские ученые в то же время предлагают использовать эти отходы в качестве топлива — при особом температурном воздействии из этих материалов можно вырабатывать высококалорийный генераторный газ и биоуголь.

В пресс-службе отметили, что новая технология переработки отличается от остальных «всеядностью» и улучшенными характеристиками продукта. Ученые отмечают, что получаемые в результате составы энергетически ничем не уступают традиционным углям, но при этом значительно экологичнее. Также люди могут использовать их в качестве органического удобрения.

Ученые рассказали, что выработанное биоугольное топливо превосходит древесные угли в прочности, за счет чего удешевляется производство и упрощается хранение и перевозка. Прежде всего оно ориентировано на бытовые нужды — гранулированное топливо можно использовать для растопки каминов или мангалов. Кроме того, биоугольное топливо способно повысить урожайность некоторых культур, рассказали в пресс-службе вуза.

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