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35 минут назад

Международная комиссия одобрила полёт Анны Кикиной на корабле Crew Dragon

Елена Прошина

Российский космонавт Анна Кикина отправится в космос 3 октября – Международная комиссия стран-партнёров по МКС одобрила полёт на корабле Crew Dragon. Об этом сообщает официальный сайт «Роскосмоса».

Первая российская женщина-космонавт полетит в космос на корабле SpaceX
Фото: предоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтовпредоставлено пресс-службой Центра подготовки космонавтов

«Комиссия из представителей космических агентств стран-партнеров по проекту Международной космической станции рассмотрела готовность и одобрила полет экипажа Crew-5», – говорится на сайте.

Таким образом, Анна Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом которая полетит на корабле компании SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 на орбиту запланирован на 3 октября. Он состоится в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Кроме Анны Кикиной, на борту корабля будет присутствовать экипаж из астронавтов NASA Николя Манна, Джоша Кассада и астронавта JAXA Коити Ваката.

Ранее стало известно, что старту Crew Dragon может помешать ураган.

Наука и техника,Анна Кикина,SpaceX,Роскосмос,NASA,
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