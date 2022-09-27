Первая российская женщина-космонавт полетит в космос на корабле SpaceX

Российский космонавт Анна Кикина отправится в космос 3 октября – Международная комиссия стран-партнёров по МКС одобрила полёт на корабле Crew Dragon. Об этом сообщает официальный сайт «Роскосмоса» .

«Комиссия из представителей космических агентств стран-партнеров по проекту Международной космической станции рассмотрела готовность и одобрила полет экипажа Crew-5», – говорится на сайте.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 на орбиту запланирован на 3 октября. Он состоится в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Кроме Анны Кикиной, на борту корабля будет присутствовать экипаж из астронавтов NASA Николя Манна, Джоша Кассада и астронавта JAXA Коити Ваката.