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54 минуты назад

LG столкнулась со слабым спросом на телевизоры во всем мире

Газета.Ru

Поставки OLED-панелей от LG Display в 2022 году могут составить около 6 млн штук, что значительно меньше запланированного ранее тиража в 7,8 млн штук. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec. Отмечается, что главными проблемами, с которыми столкнулась LG в 2022 году, стали инфляция, из-за которой снизился спрос на дорогие телевизоры по всему миру, а также отмена сделки с Samsung на поставку 2 млн экранов.

LG столкнулась со слабым спросом на телевизоры во всем мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несмотря на возникшие трудности, LG Display надеется на скорое восстановление рынка. По данным The Elec, в 2023 году компания планирует выпустить 9,2 млн OLED-матриц. Причем в этот прогноз не входит тираж, который LG может продать Samsung в случае возобновления сделки.

Известно, что LG уже ведет переговоры с фабрикой в Гуанчжоу (Китай) по производству в следующем году 5,4 млн матриц. Остальные экземпляры, как ожидается, будут сделаны в Южной Корее, в Падежу.

Ранее «Газета.Ru» писала, что компания Samsung попала под следствие в США из-за возможного нарушения патентов при производстве экранов для уличных рекламных мониторов.

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