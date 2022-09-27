VK продает My.Games

VK Company Limited объявила о продаже игрового подразделения My.Games. Сумма сделки составила 642 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте компании.
«VK объявляет о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и объявляет о продаже 100% компании My.Games управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачава», — отмечается в тексте.
В нем также подчеркнули, что сделка включает все активы, принадлежащие компании студии и игровые продукты. Кроме того развивать проект продолжит сооснователь My.Games Владимир Никольский. Ради этого он покинет VK.
Компания же в свою очередь продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play. Его руководителем станет Василий Магурян.