VK продает My.Games

VK Company Limited объявила о продаже игрового подразделения My.Games. Сумма сделки составила 642 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте компании.

«VK объявляет о завершении многоэтапной процедуры выбора покупателя игрового направления и объявляет о продаже 100% компании My.Games управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачава », — отмечается в тексте.

В нем также подчеркнули, что сделка включает все активы, принадлежащие компании студии и игровые продукты. Кроме того развивать проект продолжит сооснователь My.Games Владимир Никольский. Ради этого он покинет VK.