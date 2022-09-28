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6 минут назад

Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 4 вместо дорогого компактного 14 mini

Ferra.ruиещё 1

Apple отказалась от производства смартфонов iPhone 14 mini. Компания решила сосоредоточитьсчя на выпуске бюджетных iPhone SE 4.

Apple выпустит бюджетный iPhone SE 4 вместо дорогого 14 mini
Фото: ferra.ruferra.ru

По информации инсайдеров, iPhone SE 4 получит одинарный модуль камеры, как у предыдущих версий SE, и экран без блока Face ID. В этой модели будет реализована «чёлка», в которой разместят фронтальную камеру. Для разблокировки устройства будет использоваться сканер отпечатка пальца, встроенный в боковую панель смартфона.

Предположительно, новая модель выйдет весной 2023 года. Стартовая цена составит порядка $500.

Наука и техника,Apple,
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