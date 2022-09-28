Apple выпустит бюджетный iPhone SE 4 вместо дорогого 14 mini

Apple отказалась от производства смартфонов iPhone 14 mini. Компания решила сосоредоточитьсчя на выпуске бюджетных iPhone SE 4.
По информации инсайдеров, iPhone SE 4 получит одинарный модуль камеры, как у предыдущих версий SE, и экран без блока Face ID. В этой модели будет реализована «чёлка», в которой разместят фронтальную камеру. Для разблокировки устройства будет использоваться сканер отпечатка пальца, встроенный в боковую панель смартфона.
Предположительно, новая модель выйдет весной 2023 года. Стартовая цена составит порядка $500.