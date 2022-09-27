МФТИ выпустил юбилейную NFT-монету

Московский физико-технический институт стал первым российским вузом, который выпустил золотую монету с геральдикой университета в формате NFT к своему 75-летию, сообщается в поступившем в редакцию InScience.News пресс-релизе. На монете изображен талисман вуза: соединенные в единый символ знаки «аш» и «ню», которые вместе обозначают энергию кванта.
«МФТИ — первый во многом. В свое время он стал вузом нового типа, с особым подходом к образованию, разработав знаменитую "систему Физтеха". В результате такой системы наставничества сложилась особая среда, создавшая целое сообщество высококлассных специалистов, получивших признание не только в своей стране, но и в мире. В развитии технологии блокчейн, на основе которой сделана юбилейная монета, МФТИ также в авангарде. В июле 2022 года магистратура МФТИ по блокчейну стала первой российской государственной учебной программой, которая выпустила невзаимозаменяемые токены NFT для магистерских дипломов, а теперь первой сделала юбилейную монету в NFT-формате», — отметил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.
NFT-токены на основе Ethereum создала Лаборатория блокчейн-технологий «ChainLab» и магистратура по блокчейну МФТИ. Их вручили выпускникам в Центре междунраодной торговли на праздновании 75-летия университета.
«75-летие МФТИ — важное событие для науки и образования России. Физтех всегда был одним из самых передовых технологических вузов нашей страны, определяя научный вектор развития на годы вперед. В команде научного центра "Идея" по разным направлениям работает много физтехов. И для нас было важно, чтобы именно Физтех стал одним из первых вузов, который внедрил бы NFT в свою деятельность, как одно из современных технологичных решений. Теперь у каждого выпускника на память останется своя золотая NFT-монета МФТИ, которая будет напоминать о годах учебы в университете: преподавателях, сокурсниках, первых прорывах в выбранном научном направлении», — отметил научный директор центра «Идея» и член-корреспондент РАН Тагир Аушев.
Формат NFT набирает все большую и большую популярность в образовательной сфере. Так, в феврале 2022 года все выпускники корейского университета Хосео получили дипломы в виде NFT. Тогда же Сибирский государственный медицинский университет создал коллекцию NFT-токенов, которая состояла из четырех иллюстраций под названием «Doctors are heroes».