МФТИ выпустил юбилейную NFT-монету

«75-летие МФТИ — важное событие для науки и образования России. Физтех всегда был одним из самых передовых технологических вузов нашей страны, определяя научный вектор развития на годы вперед. В команде научного центра "Идея" по разным направлениям работает много физтехов. И для нас было важно, чтобы именно Физтех стал одним из первых вузов, который внедрил бы NFT в свою деятельность, как одно из современных технологичных решений. Теперь у каждого выпускника на память останется своя золотая NFT-монета МФТИ, которая будет напоминать о годах учебы в университете: преподавателях, сокурсниках, первых прорывах в выбранном научном направлении», — отметил научный директор центра «Идея» и член-корреспондент РАН Тагир Аушев.