Boeing оштрафовали на 200 млн долларов за дезинформацию по самолетам В-737МАХ

ATO.ru — Американский авиагигант Boeing заплатит штраф в 200 млн долл.; еще 1 млн долл. выплатит лично бывший глава компании Деннис Муленбург, чтобы урегулировать требования Государственной комиссии США по ценным бумагам и фондовому рынку (SEC). Взыскания наложены комиссией за дезинформацию о двух катастрофах самолетов Boeing 737MAX, унесших жизни 346 человек, и о работе системы MCAS, ставшей причиной катастроф. В комиссии пояснили, что корпорация вводила в заблуждение инвесторов и данные взыскания являются мерой защиты инвестиционного сообщества.

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«Согласно выводам комиссии, после первой катастрофы Boeing и лично Муленбург знали, что система MCAS представляет риск для безопасности полетов, но продолжали заверять общественность, что самолеты В — 737MAX безопасны, — говорится в заявлении госкомиссии. — Позже, после второй катастрофы, Boeing и Муленберг выступили с заявлениями, что в процессе сертификации системы MCAS не было допущено никаких ошибок, несмотря на то что знали об обратном». Комиссия предъявила обвинения Boeing и Муленбургу в нарушении законодательства США в части противодействия мошенничеству.

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Не подтверждая и не отрицая выводов комиссии, Boeing и Муленбург учредили фонд для выплат пострадавшим инвесторам.

«Нет слов, чтобы описать трагедию потерянных жизней в двух катастрофах. Во времена кризиса особо важно, чтобы компании и их лидеры доносили полную и точную информацию до участников рынка. [Корпорация Boeing] дезинформировала инвесторов, заверяя в безопасности В — 737MAX, несмотря на наличие данных о серьезных рисках для безопасности полетов», — прокомментировал председатель госкомиссии Гэри Генслер.

Ранее Boeing согласился выплатить 2,5 млрд долл. в пользу Министерства юстиции США, чтобы урегулировать вопрос уголовной ответственности в адрес двух сотрудников из-за сокрытия и искажения информации по MAX от Федеральной авиационной администрации США (FAA). По этому соглашению напрямую выплачено 243,6 млн долл. и предполагается выплата компенсаций операторам В — 737MAX общей суммой 1,77 млрд долл.

Роберт Клиффорд, руководитель юридической группы, осуществляющей защиту пострадавших в суде Чикаго в продолжающемся судебном разбирательстве по второй катастрофе в Эфиопии, раскритиковал данную договоренность как «неадекватную».