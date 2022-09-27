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22 минуты назад

В будущих фильмах по «Звёздным Войнам» Дарта Вейдера будет озвучивать искусственный интеллект

Ferra.ru

В мае 2022 года на Disney+ вышел телесериал «Оби-Ван Кеноби». Оказалось, что во время его создания, Джеймс Эрл Джонс, голос Дарта Вейдера, дал согласие компании Disney на воспроизведение его голоса в роли культового персонажа при помощи искусственного интеллекта.

Дарта Вейдера озвучит искусственный интеллект
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На сегодняшний день Джонсону уже 91 год — он озвучивает главного злодея саги уже на протяжении 45 лет. Первое его появление произошло ещё в четвёртом эпизоде «Звездных Войн».

По итогу было решено скопировать его голос при помощи Respeecher — продукта, в основе которого лежит глубокое обучение для моделирования и воспроизведения человеческих голосов. К слову, в Lucasfilm уже использовала его ранее для клонирования голоса Марка Хэмилла в сериале «Мандалорец».

Напомним, что ранее также стало известно о создании подобной технологии, но, в отличие от Respeecher, бесплатной — Koe Recast.

Наука и техника,Джеймс Джонс,Марк Хэмилл,Walt Disney,
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