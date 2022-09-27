В WhatsApp появилась новая функция

Новая функция появилась в WhatsApp. Теперь пользователи могут поделиться ссылкой для звонков на мобильных устройствах. Об этом пишет «Газета.ру».

Нужную функцию теперь можно найти во вкладке «Звонки», выбрать пункт «Создать ссылку для звонка», при ее нажатии пользователь будет автоматически переброшен на вызов. Это работает для всех пользователей WhatsApp, даже если они не указаны в качестве контактов. Аналогичная функция представлена в FaceTime, Zoom и других конференц-приложениях.

Ссылки для звонков находятся в процессе развертывания, и в течение недели нововведение будет доступно для всех пользователей мессенджера. Кроме того, уже анонсирована работа над видеозвонками для 32 человек со сквозным шифрованием. Однако, пока не сообщается, когда эта функция будет доступна.