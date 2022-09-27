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50 минут назад

В WhatsApp появились ссылки для быстрых звонков

Алиса Селезнёва

Новая функция появилась в WhatsApp. Теперь пользователи могут поделиться ссылкой для звонков на мобильных устройствах. Об этом пишет «Газета.ру».

В WhatsApp появилась новая функция
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нужную функцию теперь можно найти во вкладке «Звонки», выбрать пункт «Создать ссылку для звонка», при ее нажатии пользователь будет автоматически переброшен на вызов. Это работает для всех пользователей WhatsApp, даже если они не указаны в качестве контактов. Аналогичная функция представлена в FaceTime, Zoom и других конференц-приложениях.

Ссылки для звонков находятся в процессе развертывания, и в течение недели нововведение будет доступно для всех пользователей мессенджера. Кроме того, уже анонсирована работа над видеозвонками для 32 человек со сквозным шифрованием. Однако, пока не сообщается, когда эта функция будет доступна.

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp с 1 апреля

Ранее сообщалось, что в магазинах приложений для смартфонов на Android начали появляться клоны WhatsApp, которые называют его «улучшенной» версией. Приложения предлагают якобы эксклюзивные функции, однако на самом деле в программы встроен вирус, позволяющий следить за действиями пользователей.

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