Пользователи iPhone 14 Pro пожаловались на плохое качество сигнала

Пользователи iPhone 14 Pro жалуются на проблемы с сотовой связью, сообщает портал MacRumors.
Согласно многочисленным жалобам на Reddit и форуме MacRumors, проблема коснулась в основном клиентов американского оператора Verizon. Пользователи жалуются, что прием сигнала мобильной связи на iPhone 14 Pro ненадежный и слабый. При этом на других устройствах, например iPhone 13, проблем нет.
Так, в ветке на форуме Reddit пользователь сообщил о слабой скорости 5G-сети на iPhone 14 Pro, после чего под его жалобой отметились еще более сотни других пользователей с аналогичной проблемой.
Отмечается, что даже после общения со службой поддержки Verizon проблема так и не была решена. Некоторые пользователи попробовали установить последнюю бета-версию iOS 16.1, но это не помогло.
Кроме того, сообщается о случаях произвольной потери связи и прерывания голосовых вызовов на iPhone 14 Pro.
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