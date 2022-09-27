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13 минут назад

В WhatsApp появилась новая функция

Газета.Ruиещё 2

Пользователям WhatsApp на мобильных устройствах стала доступна возможность поделиться ссылкой для звонков, сообщает портал 9to5mac. Аналогичная функция представлена в FaceTime, Zoom и других конференц-приложениях.

В WhatsApp появилась новая функция
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, во вкладке «Звонки» у некоторых пользователей уже появился пункт «Создать ссылку для звонка», при нажатии которой пользователи будут автоматически переброшены на вызов. Это работает для всех пользователей WhatsApp, даже если они не указаны в качестве контактов.

Миллионы пользователей останутся без WhatsApp с 1 апреля

Сообщается, что ссылки для звонков находятся в процессе развертывания, и в течение недели нововведение будет доступно уже для всех пользователей WhatsApp.

Также представители мессенджера анонсировали работу над видеозвонками для 32 человек со сквозным шифрованием. Когда станут доступны защищенные групповые видеовызовы, не сообщается.

Ранее стало известно, что в «улучшенной» версии WhatsApp с новыми функциями обнаружили вирус для слежки.

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