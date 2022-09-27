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54 минуты назад

Samsung 10-летней давности обновили до Android 13

Газета.Ru

Смартфоны Samsung Galaxy S3 и Galaxy Note 2 получили кастомные прошивки с обновлением до Android 13, сообщает портал Android Police.

Samsung 10-летней давности обновили до Android 13
Фото: SamsungSamsung

Отмечается, что это неофициальная сборка LineageOS 20, созданная энтузиастами. Кроме того, это ранняя сборка, и такие функции, как NFC, передача звука по Bluetooth во время звонка и SD-карты на данном этапе не работают. Известные проблемы будут исправлены по мере обновления прошивки.

По словам источника, Galaxy S3 и Galaxy Note 2 исполнилось десять лет, и ожидать плавной работы старого устройства под управлением ПО 2022 года не следует. Оба смартфона получили флагманские характеристики для своего времени, однако 1 и 2 ГБ оперативной памяти в Galaxy S3 и Note 2 на данный момент может быть недостаточно для полноценной работы системы.

Базовые модели Samsung Galaxy S3 и Note 2 работали под управлением Android 4.0.4 и 4.1.1 соответственно. В качестве финальных версий ПО для этих смартфонов стали

Android 4.3 и 4.4.4 соответственно.

Кастомная прошивка — это неофициальное ПО. Как правило, это прошивка, перенесенная с другого устройства и измененная для работы на конкретном смартфоне.

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