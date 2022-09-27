Выявлено наличие клеточного интеллекта у вирусов

Ученые из Мэрилендского университета в Балтиморе выявили наличие клеточного интеллекта у вирусов, позволяющий «решать», когда именно необходимо просто находиться в хозяине, а когда размножаться и уничтожать клетки организма. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiology.

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В исследовании специалисты изучали бактериофаги — вирусы, заражающие бактерии. Выяснилось, что фаги могут внедряться только в те бактерии, которые имеют жгутики, помогающие перемещаться. Такие микроорганизмы содержат в себе белок CtrA, контролирующий развитие этих придатков. Многие фаги, связывающиеся с CtrA, имеют в своем ДНК сайты связывания — участок макромолекулы, который специфично взаимодействует с другой молекулой.

Фаги могут заражать только определенные виды клеток, поэтому в их интересах вырваться из своего хозяина тогда, когда вокруг много потенциальных микроорганизмов для заражения. На примере Caulobacterales, которые живут в среде с низким содержанием питательных веществ, ученые заметили, что когда они находят хорошее место для обитания, то их преследуют бактериофаги, заражая большее количество бактерий.