Названы признаки взлома смартфона

Доцент добавил, что признаками взлома гаджета также является его «самостоятельная жизнь» и расход мобильного трафика. Наличие вредоносного ПО следует вычислить с помощью проверки использования интернета, а также работ программ в настройках или антивируса. В серьезных ситуациях Магомедов призвал не откладывать обращение за помощью в сервис, поскольку злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банку и другим приложениям с личной информацией.