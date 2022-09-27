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39 минут назад

Названы признаки взлома смартфона

Lenta.ruиещё 1

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что смартфон возможно взломать с помощью «заражения» вредоносным программным обеспечением, передает «Прайм».

Названы признаки взлома смартфона
Фото: ТАССТАСС

Магомедов назвал и другие признаки взлома смартфона и отнес к нему некорректную работу приложений.

«Тревожным сигналом является некорректная работа привычных приложений: они могут открываться и закрываться самостоятельно, выдавать ошибки в работе», — отметил он.

Доцент добавил, что признаками взлома гаджета также является его «самостоятельная жизнь» и расход мобильного трафика. Наличие вредоносного ПО следует вычислить с помощью проверки использования интернета, а также работ программ в настройках или антивируса. В серьезных ситуациях Магомедов призвал не откладывать обращение за помощью в сервис, поскольку злоумышленники могут получить доступ к онлайн-банку и другим приложениям с личной информацией.

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