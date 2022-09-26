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1 час назад

Марсоход "Чжужун" обнаружил следы периодических потопов на равнинах Марса

ТАСС

Китайский марсоход "Чжужун" получил первые данные по структуре недр Марса на равнине Утопия и открыл в ее недрах сразу несколько прослоек осадочных пород, возникших в результате мощных потопов или наводнений. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Nature.

На Марсе обнаружили следы мощных потопов
Фото: NASANASA

"Мы подготовили детальный геологический профиль длиной в 1,1 км, полученный по мере движения ровера по территории равнины Утопия. На этом профиле можно увидеть многослойную структуру толщиной примерно в 70 метров, погребенную под десятиметровым слоем почвы. Эта структура указывает на то, что равнина Утопия периодически затапливалась и покрывалась осадочными породами в ходе этих наводнений", - пишут исследователи.

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Марсоход "Чжужун" представляет собой центральный элемент китайской марсианской миссии "Тяньвэнь-1", которая была отправлена к четвертой планете Солнечной системы в июле 2020 года. В феврале прошлого года ровер достиг орбиты Марса, а в мае он совершил успешную посадку на равнине Утопия. Научная команда миссии под руководством Лина Чэня, профессора Института геологии и геофизики Китайской академии наук в Пекине, получила первые детальные данные по устройству недр равнины Утопия.

Для этого ученые периодически просвечивали недра четвертой планеты Солнечной системы при помощи радара, установленного на борту первого китайского марсохода. В общей сложности ученые провели серию из тринадцати подобных замеров, которые были проведены в первые сто дней передвижений "Чжужуна" по поверхности Марса. Геологи проанализировали эти данные и использовали их для реконструкции того, как устроены недра равнины Утопия на глубине примерно в 100 метров.

Используя эти сведения, ученые создали трехмерную карту недр равнины, на которой можно увидеть несколько прослоек из обломков, песка и других горных пород, расположенные на глубине в 70-50 и 20-30 метров. Последующий анализ их структуры показал, что эти прослойки представляют собой отложения, которые сформировались в результате наводнений или других мощных потоков воды, увлекающих за собой огромную массу валунов, песка и других речных отложений.

Большая толщина этих отложений, как считают Лин Чэнь и его коллеги, свидетельствует в пользу того, что Марс хотя бы эпизодически обладал значительными запасами жидкой воды, способной образовать крупные водоемы. Это значительно повышает вероятность зарождения и существования жизни на поверхности четвертой планеты Солнечной системы в то время, когда ее атмосфера еще не улетучилась в космос.

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