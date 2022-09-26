TikTok могут оштрафовать на $29 млн

The Independent сообщает, что парламент Великобритании может оштрафовать владельцев социальной сети TikTok на 27 млн фунтов стерлингов. Причиной для штрафа называется нарушение британского закона о защите персональной информации детей.

Ранее кабинет информационного комиссара Великобритании уже выносил предупреждение китайской компании ByteDance, но недавнее расследование показало, что фирма могла обрабатывать личные данные детей младше 13 лет без согласия родителей. Кабинет уточнил, что сейчас расследование еще не завершено, но, если обвинения подтвердятся, TikTok придется выплатить штраф в размере $29 млн.