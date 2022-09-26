Пользователей iPhone призвали проверить разъем

Смартфоны iPhone 13, как и предыдущие модели, могут хуже заряжаться или перестать заряжаться при использовании кабеля из-за проблемы с разъемом. Как сообщает iPhones.ru, в большинстве случаев для решения неполадок достаточно самостоятельно почистить разъем.

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«Не забывайте чистить порт зарядки. Там постоянно скапливается грязь. Когда носите свой iPhone в кармане, то там обязательно есть ворсинки и частички пыли. Lightning-порт никак не защищен от попадания этой грязи», — говорится в статье.

Отмечается, что в результате кабель не входит в порт до конца или не соприкасается с контактами. В результате зарядка гаджета становится невозможной, хотя и кабель, и порт полностью исправны.

Для очистки разъема владельцам «айфонов» посоветовали взять деревянную зубочистку и аккуратно удалить из порта Lightning комки грязи. Пользователей призвали не пользоваться металлическими иголками, чтобы не испортить контакты. Очистку следует проводить каждые полгода-год, заключил автор статьи.