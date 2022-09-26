Самый яркий Юпитер за последние 60 лет: как понаблюдать за редким феноменом

NASA сообщила, что сегодня в звездном небе можно будет пронаблюдать уникальный феномен: Юпитер приблизится на рекордно близкое расстояние к нашей планете. В последний раз это произошло в 1963 году.

Будучи крупнейшей планетой в нашей солнечной системе. Юпитер переходит в оппозицию каждые тринадцать месяцев: в это время планета выглядит больше и ярче, чем в любое другое время года. Если обычно она находится на расстоянии почти миллиарда километров от Земли, то вскоре эта дистанция ненадолго сократится до 591 млн километров. Для того, чтобы заметить Юпитер в небе, не понадобятся телескопы — обычного бинокля вполне хватит.