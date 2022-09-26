Спутник-камикадзе врежется в астероид: в чем суть космической программы DART

В ночь с 26 на 27 сентября состоится важное событие для космической науки: программа DART, запущенная NASA в 2021 году, наконец перейдет в заключительную фазу. Миниатюрный спутник на полном ходу врежется в маленький астероид, чтобы изменить его траекторию. Издание Space.com рассказало, как появилась эта миссия и в чем заключается ее цель.

Фото: NASA NASA

Что такое DART

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DART расшифровывается как Double Asteroid Redirection Test. Это космический эксперимент NASA по отражению астероидов, который был запущен в конце прошлого года. — и сейчас он наконец готов к претворению в жизнь. За трансляцией событий в прямом эфире можно следить на официальном сайте агентства.

Суть DART

Несмотря на то, что астероиды представляют малую опасность для планеты, риск серьезного столкновения все-таки не нулевой: последний раз, когда крупный астероид упал на Землю, катастрофа привела к вымиранию динозавров 65 млн лет назад. Из-за этого астрофизики и инженеры разрабатывают специальные меры безопасности, и программа DART — как раз одна из них. Этот эксперимент должен показать, реально ли отклонять траектории пролетающих астероидов при помощи точечного запуска спутников.

Целью NASA является Диморф — маленький спутник астероида Дидим. Зонд должен врезаться в Диморф на скорости 23 760 км/ч, что, в теории, изменит орбиту небесного тела на доли процента, но этого хватит, чтобы повлиять на траекторию. После столкновения NASAS собирается наблюдать за отклонениями в траектории пары. Проверить, насколько эффективным был маневр, получится не сразу, однако Дидим и Диморф не угрожают нашей планете: их выбрали в качестве подопытных из-за размеров.

Сам по себе спутник, используемый в рамках программы, сравнительно прост: по размерам и форме он напоминает самый обычный холодильник, разве что оснащенный камерой для навигации и солнечными батареями. Однако он отправился в космос не один — его компаньоном стал итальянский кубсат LICIACube, который пронаблюдает за столкновением с безопасного расстояния.