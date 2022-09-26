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1 час назад

Старые добрые дискеты: кто пользуется флоппи дисками в 2022 году

Мария Иванова

Некогда популярные гибкие диски — пережиток прошлого из эпохи расцвета компьютерных технологий. Накопитель, ставший символом сохранения данных, сейчас встречается крайне редко, но все же находит кое-какое применение. Рассказываем, как появились дискеты и кто до сих пор ими пользуется.

Старые добрые дискеты: кто пользуется флоппи дисками в 2022 году
Фото: WikipediaWikipedia

Кто пользуется дискетами

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Технология гибких дисков (или флоппи дисков) впервые появилась в конце 1960-х, когда фирма IBM представила новый формат хранения данных. Долгое время дискеты пользовались огромной популярностью: они были одним из самых ходовых и дешевых накопителей на рынке, пока в середине 1990-х не пришел формат CD-ROM и соответствующие приводы.

На данный момент флоппи диски справедливо считаются архаичным носителем информации. Практически все крупные производители техники и компьютерных комплектующих давно прекратили выпуск дискет, однако это вовсе не означает, что они потеряли актуальность. Не так давно социальные сети потрясло заявление министра цифрового развития Японии, который заявил, что почти две тысячи бюрократических процедур внутри страны проводятся при помощи дискет. Например, это затрагивает банковскую систему, где флоппи диски применяются для передачи финансовой отчетности.

Новости закономерно вызвали недоумение многих пользователей Интернета, прежде всего — самих японцев, которые оказались шокированы, что их технологически продвинутая страна до сих пор пользуется настолько старым, ненадежным методом хранения информации. Политик заверил, что минцифры Японии планирует перевести все жизненно важные инфраструктуры в онлайн, для безопасности и удобства граждан.

Впрочем, проблема не только в комфорте пользователей: так как производство дискет не функционирует, их конечный запас строго ограничен. Сейчас всего несколько компаний занимаются продажей и обслуживанием гибких дисков, и одна из самых заметных — это американский онлайн-магазин floppydisk.com, созданный предпринимателем Томом Перски. Бизнесмен сумел закупить большой сток дискет прямо перед тем, как последние компании закрывали производство — последние двенадцать лет он активно распродает запасы.

Сам хозяин магазина полагает, что его предприятие продержится в деле еще где-то четыре года, пока не исчерпает складской инвентарь. Впрочем, Перски также поделился, что большинство продаж приходится на всяческие арт-проекты: чаще всего художники закупают гибкие диски для всяческих инсталляций, произведений искусства и других творческих целей. А те флоппи, что приобретаются для использования по прямому назначению, нельзя назвать надежными — примерно треть всех дискет подвержена браку из-за своего возраста.

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