Грызунов подозревают в распространении опасных грибковых инфекций

Грызуны могут быть главными распространителями опасных грибковых инфекций. Статья об этом опубликована в Frontiers in Fungal Biology.

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«Мы провели первое крупное исследование, посвященное изучению грибковых инфекций, поражающих разные виды небольших млекопитающих. Проведенные нами измерения свидетельствуют в пользу того, что популяции грызунов выступают одним из резервуаров инфекции для различных форм респираторных грибковых патогенов», — заявил Пэрис Салазар-Хамм из Университета штата Нью-Мексико.

Ученые хотели выяснить, связано ли распространение по миру новых инфекций в последние 10 лет с мелкими животными. Для этого авторы работы секвенировали обрывки РНК грибков, выделенные из несколько сотен отловленных в США диких грызунов. Оказалось, что эти животные, в том числе мыши и крысы, являются резервуарами грибковых инфекций. Так, у зверьков обнаружили грибки из родов Coccidioides, Blastomyces и Pneumocystis, а также возбудителей кандидоза и аспергиллеза, грибковой легочной инфекции, от которой страдают тяжелобольные люди.

Coccidioides — это грибок-возбудитель «калифорнийской лихорадки», опасной формы пневмонии, которая в редких случаях (5%) может привести к заражению не только легких, но и других органов, включая мозг. Этот грибок был найден в легких мышей и крыс из многих штатов США, в том числе и тех, где вспышек инфекции пока не было.

Пока ученым неясно, страдают ли сами звери от этих заболеваний или лишь разносят их возбудителей. Тем не менее, обнаруженные факты должны сподвигнуть власти к проведению противоэпидемических мероприятий.