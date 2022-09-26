Цены на отечественные серверы и хранилища данных взлетели на 50%

В сентябре отечественные серверы и системы хранения данных, используемых для облачных файловых обменников, подорожали в среднем на 30-50%. Об этом сообщает издание «Ведомости». Кроме того, до нескольких месяцев выросли сроки поставок оборудования.

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Отмечается, что стоимость серверной техники выросла как минимум из-за того, что выросли и цены на импортные комплектующие, на базе которых собираются отечественные решения. К тому же у вендоров выросли расходы на логистику. По словам представителей отрасли, в ближайшее время ожидается новая волна роста цен, на комплектующие и перевозку, что тоже приведет к удорожанию готового оборудования.

На сроках, по словам представителей отрасли, отразились большие объемы госзаказов, которые загрузили сборочные линии – сейчас их не хватает. Влияние на поставки готовых изделий оказала также и упомянутая выше осложнившаяся логистика.

Выводы «Ведомостей» основаны на результате опроса таких российских компаний, занятых в отрасли, как Softline, «Дисилоджик», Selectel, «Промобит» и «Норси-транс».