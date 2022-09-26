Россияне смогут увидеть 25 октября частное затмение Солнца

Жители Москвы и других российских регионов смогут наблюдать частичное солнечное затмение, которое ожидается 25 октября. Над Москвой Луна может закрыть Солнце на 63%. Об этом сообщает сайт Московского планетария.

Фото: m24.ru m24.ru

Там отметили, что солнечное затмение произойдет 25 октября с 12:00 и до 16:01 по столичному времени. В Москве фаза затмения достигнет 0,7. Отмечается, что жители Ханты-Мансийского автономного округа смогут увидеть в 14:00 по московскому времени максимальную фазу затмения – 0,86.

Кроме того, явление можно будет наблюдать из большей части Европы, Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии и на островах Гренландии и Гернси.