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1 час назад

NASA протаранит астероид космическим аппаратом для проверки системы защиты Земли

Газета.Ru

Специалисты NASA вечером 26 сентября ( 27 сентября в 2:14 мск) планируют столкнуть беспилотный космический аппарат с астероидом, чтобы изменить траекторию движения космического тела. Такой эксперимент необходим для проверки системы защиты Земли от астероидов, которые могут ей угрожать. Трансляция пройдет на YouTube-канале ведомства.

NASA протаранит астероид космическим аппаратом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

DART (Double Asteroid Redirection Test — испытания перенаправления двойного астероида) — это первый проект по изменению траектории астероидов. В ходе эксперимента беспилотный аппарат, запущенный в ноябре 2021 года к двойному околоземному астероиду Дидим, который находится на расстоянии около 11 млн км от Земли, столкнется с его компонентом Диморф. Дидим и Диморф не представляют опасности, но испытания необходимы для оценки проекта по защите Земли от планетарных ударов. Космический аппарат врежется в Диморф на скорости 6,6 км/с, в ходе столкновения ученые надеются изменить траекторию полета этих тел.

Столкновение запланировано на ночью 26 сентября, ведомство будет его вести трансляцию — аппарат снабжен камерой, которая будет снимать приближение к астероиду, после столкновения запись прервется. По словам специалистов NASA, с обычных телескопов столкновение нельзя будет заметить — космические объекты будут выглядеть как маленькие точки.

Наука и техника,NASA,
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