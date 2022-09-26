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13 минут назад

Cell: растения населили Землю раньше, чем считалось

Газета.Ru

Биологи из Университета Торонто установили, что растения могли появиться более чем на 100 млн раньше, чем принято считать. Работа исследовательской группы была опубликована в журнале Biophysical Journal.

Биологи установили, что растения населили Землю раньше, чем считалось
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В работе они анализировали окаменелость древнейшей водоросли возрастом более 541 млн лет, обнаруженной в провинции Шэньси в центральном Китае. Образец сохранился достаточно хорошо, чтобы его можно было изучить во всех трех измерениях. Ученые использовали электронную и рентгеновскую микроскопию для изучения внутренней структуры водоросли. Она оказалась предком современных морских водорослей из рода Codium, исследователи назвали новый вид Protocodium sinense. Считалось, что в эдиакарском периоде (635-541 млн лет назад) водоросли имели простое строение, которое значительно усложнилось лишь десятки миллионов лет спустя. Однако строение Protocodium sinense оказалась удивительно сложным и во многом соответствовало строению современных водорослей рода Codium. По мнению исследователей, это показывает, что растения могли появиться на 100 и более млн лет раньше, и, соответственно, раньше начать эволюционировать.

У морских водорослей и наземных растений есть общий предок, который жил на Земле более 1-1,5 млрд лет назад, поясняют ученые. Однако тот факт, что самая древняя водоросль уже существовала 541 млн лет назад, наталкивает ученых на мысли о том, что разделение наземных растений и водорослей произошло раньше, чем считалось, а, значит, и Земля была «озеленена» в более ранний период.

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