Биологи установили, что растения населили Землю раньше, чем считалось

В работе они анализировали окаменелость древнейшей водоросли возрастом более 541 млн лет, обнаруженной в провинции Шэньси в центральном Китае. Образец сохранился достаточно хорошо, чтобы его можно было изучить во всех трех измерениях. Ученые использовали электронную и рентгеновскую микроскопию для изучения внутренней структуры водоросли. Она оказалась предком современных морских водорослей из рода Codium, исследователи назвали новый вид Protocodium sinense. Считалось, что в эдиакарском периоде (635-541 млн лет назад) водоросли имели простое строение, которое значительно усложнилось лишь десятки миллионов лет спустя. Однако строение Protocodium sinense оказалась удивительно сложным и во многом соответствовало строению современных водорослей рода Codium. По мнению исследователей, это показывает, что растения могли появиться на 100 и более млн лет раньше, и, соответственно, раньше начать эволюционировать.