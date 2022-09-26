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1 час назад

В Индии запустят 5G уже в начале октября

Ferra.ru

В Сети появилось свежее объявление, сделанное индийскими властями. По их словам, уже 1 октября в стране будут запущены мобильные сети пятого поколения.

В Индии запустят 5G уже в начале октября
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Что интересно, сделано это было через Twitter, благодаря чему само заявление успело сохраниться у пользователей. И это важно, так как официальный аккаунт правительства Индии в итоге удалил исходный твит.

Сообщается, что запуск 5G-сетей в стране может самую малость задержаться — буквально на пару-тройку дней. Связано это с тем, что Индии всё ещё могут быть некоторые проблемы с услугами 5G.

Ожидается, что подключение нового поколения сетей в стране пройдёт плавно, от города к городу. В первую партию войдут Бангалор, Дели, Калькутту, Мумбаи и т.д — всего 13 городов.

Напомним, что более ранние замеры скорости 5G в Индии показали, что максимальная скорость передачи данных достигает 3,7 Гбит/с.

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