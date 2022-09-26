В ЕС задумались о запрете экспорта смартфонов в Россию

Ирландия, Польша и страны Балтии сообщили о необходимости ввести запрет на экспорт в Россию смартфонов, радарного оборудования и лазерных приборов. Об этом пишет интернет-издание EUobserver со ссылкой на документ, который распространили в Брюсселе.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Среди других предложений - отключение от системы SWIFT ряда новых банков. В данном списке оказались, в частности, Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф банк».

Также страны выступают за запрет на покупку, импорт и перевозку российских бриллиантов. Кроме того, сторонами может быть предусмотрен запрет на сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики, продажу недвижимости россиянам и перевод в Россию наличных денег ЕС и США.

Некоторые европейские дипломаты заявили, что в качестве ответа на референдумы в Донбассе ЕС прибегнет к введению санкций против ряда некрупных российских банков и лиц, которые причастны к организации голосования, а также к запрету на экспорт некоторых высокотехнологичных товаров.