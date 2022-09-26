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21 минуту назад

Блогер проверил прочность Apple Watch при помощи молотка и банки с гвоздями

Газета.Ru

Блогер TechRax устроил краш-тест новой модели часов Apple Watch Ultra, подвергая гаджет разнообразным физическим воздействиям. Об этом сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на YouTube-канал блогера.

Блогер проверил прочность Apple Watch при помощи молотка и банки с гвоздями
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам TechRax, Apple Watch Ultra позиционируются как самые ударопрочные часы компании, чей дисплей защищен сапфировым стеклом. При падении с высоты примерного одного метра экран устройства остался целым, но на титановом корпусе появилось несколько небольших сколов.

Также блогер поместил часы в банку с гвоздями и несколько раз сильно ее встряхнул. Такой эксперимент также не нанес Apple Watch Ultra никакого ущерба, кроме появившейся на тканевом ремешке грязи.

Наконец TechRax несколько раз ударил по Apple Watch Ultra молотком. Стекло устройства не поддалось и не разбилось, а вот сам гаджет через пару ударов отключился — вероятно, были повреждены внутренние компоненты.

Ранее владельцев Apple Watch предупредили о риске лишиться важных функций при попытке самостоятельно разобрать устройство.

Наука и техника,Apple,
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