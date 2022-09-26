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54 минуты назад

Разработчики игр начали эвакуировать российских сотрудников

Мария Иванова

Игровые студии начали эвакуировать сотрудников из России на фоне частичной мобилизации: в одном случае из страны вывезли сразу сотню мужчин с семьями. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.

Разработчики игр начали эвакуировать российских сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседники газеты заявили, что студии заказывают чартерные рейсы для вывоза своих работников.

От мобилизации ранее освободили сотрудников IT-компаний, имеющих профильное образование и работающих по специальности. Однако в игровых студиях занято много менеджеров, художников и гейм-дизайнеров, на которых «бронь» не распространяется.

Источник «Коммерсанта» в крупной игровой студии заявил, что теперь россиян начали нанимать и зарубежные компании.

«Раньше [иностранные компании - прим.ред.] не хотели брать русских, но сейчас готовы принять под эгидой побега от мобилизации, чтобы не поехали на Украину», - объяснил он.

В июне стало известно, что две крупные компании с игрового рынка - Plarium и Game Insight - решили закрыть свои российские офисы. Сообщалось, что часть своих сотрудников компании вывезут в головные офисы за рубеж, часть - уволят.

Источники «Коммерсанта» говорили, что компании закрываются из-за проблем с монетизацией игр и приложений через AppStore и Google Play, а также по политическим причинам - бизнес стремится избавиться от связей с Россией.

Советник главы Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников на фоне этого предлагал «перехватить» ключевых специалистов с помощью инвестиций от корпораций и окологосударственных фондов.

Наука и техника,Василий Овчинников,Коммерсант,Google,
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