Разработчики игр начали эвакуировать российских сотрудников

Игровые студии начали эвакуировать сотрудников из России на фоне частичной мобилизации: в одном случае из страны вывезли сразу сотню мужчин с семьями. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.
Собеседники газеты заявили, что студии заказывают чартерные рейсы для вывоза своих работников.
От мобилизации ранее освободили сотрудников IT-компаний, имеющих профильное образование и работающих по специальности. Однако в игровых студиях занято много менеджеров, художников и гейм-дизайнеров, на которых «бронь» не распространяется.
Источник «Коммерсанта» в крупной игровой студии заявил, что теперь россиян начали нанимать и зарубежные компании.
«Раньше [иностранные компании - прим.ред.] не хотели брать русских, но сейчас готовы принять под эгидой побега от мобилизации, чтобы не поехали на Украину», - объяснил он.
В июне стало известно, что две крупные компании с игрового рынка - Plarium и Game Insight - решили закрыть свои российские офисы. Сообщалось, что часть своих сотрудников компании вывезут в головные офисы за рубеж, часть - уволят.
Источники «Коммерсанта» говорили, что компании закрываются из-за проблем с монетизацией игр и приложений через AppStore и Google Play, а также по политическим причинам - бизнес стремится избавиться от связей с Россией.
Советник главы Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников на фоне этого предлагал «перехватить» ключевых специалистов с помощью инвестиций от корпораций и окологосударственных фондов.