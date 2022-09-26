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1 час назад

Bloomberg: октябрьской презентации новых гаджетов Apple не будет

Газета.Ru

Компания Apple не будет проводить октябрьскую презентацию новых гаджетов, сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман.

Apple может отменить презентацию новых iPad и MacBook
Фото: Apple/YouTubeApple/YouTube

По словам Гурмана, до конца текущего года Apple еще может представить новые компьютеры Mac mini, ноутбуки MacBook Pro и планшеты iPad Pro. Однако все они не являются прорывными устройствами для компании, несмотря на улучшение некоторых характеристик и новый процессор, который был анонсирован в июне на конференции WWDC.

«Это заставило меня задуматься: действительно ли у Apple есть что-то стоящее, из-за чего нужно было бы готовить самостоятельную презентацию? Мне кажется это маловероятным. В конечном итоге Apple может изменить свое мнение, но я думаю, что компания (на данный момент) с большей вероятностью выпустит оставшиеся продукты 2022 года через пресс-релизы, обновления своего веб-сайта и брифинги с избранными представителями прессы, но не будет устраивать большое мероприятие в стиле презентации iPhone», — заявил Гурман.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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