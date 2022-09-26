Apple может отменить презентацию новых iPad и MacBook

«Это заставило меня задуматься: действительно ли у Apple есть что-то стоящее, из-за чего нужно было бы готовить самостоятельную презентацию? Мне кажется это маловероятным. В конечном итоге Apple может изменить свое мнение, но я думаю, что компания (на данный момент) с большей вероятностью выпустит оставшиеся продукты 2022 года через пресс-релизы, обновления своего веб-сайта и брифинги с избранными представителями прессы, но не будет устраивать большое мероприятие в стиле презентации iPhone», — заявил Гурман.