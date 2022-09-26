Строительство сетей 5G начнется вдоль железных дорог

В России начнется строительство сетей стандарта мобильной связи пятого поколения вдоль железных дорог. Первыми сети 5G могут появиться вдоль линий из Москвы в Казань, Санкт-Петербург и Сочи, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Об этом РЖД договорились с ГК «Антарес». В августе оператору на 10 лет продлили разрешение на использование частот 1900 1920 МГц для оказания услуг мобильной связи. Собеседник, близкий к ГК рассказал, что достигнуты договорённости с РЖД о строительстве сетей 5G вдоль железных дорог на некоторых участках. Другой источник подтвердил, что проект должен быть реализован в «очень сжатые сроки, причём на отечественном оборудовании».

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Ранее Евгений Ройтман, основатель «Антарес», сообщал, что на базе сети 5G вдоль железных дорог можно было бы совершенствовать технологии перевозок и обеспечивать безопасность движения, а также предоставлять скоростной интернет пассажирам.

Однако один из собеседников издания отметил, что выделенная «Антаресу» полоса имеет ширину 20 МГц, но использовать можно лишь 10 МГц: надо выделить два защитных интервала по 5 МГц, чтобы не создавать помехи пользователям частот на соседних участках спектра. Такой ширины недостаточно для оказания услуг связи пассажирам на высоких скоростях в 5G, указывает эксперт.

У РЖД также есть соглашения с «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) и с МТС о развитии мобильной связи для пассажиров с беспрерывным покрытием сети вдоль железных дорог. МТС собиралась инвестировать в проект 2 млрд рублей и, по словам представителя компании, по состоянию на сентябрь 2022 года запустила большую часть «обещанной инфраструктуры».