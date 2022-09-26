На Венеру захотели отправить пилотируемую миссию

С поверхностью, достаточно горячей, чтобы расплавить свинец, сокрушительным атмосферным давлением и облаками серной кислоты, Венера может показаться не самым заманчивым местом для исследования человеком. Но группа экспертов, с которой поговорила The Guardian, выступает за то, чтобы другой наш ближайший сосед, а не Марс, был начальной целью пилотируемой миссии на другую планету. Ходить по поверхности Венеры нельзя, поэтому астронавтам пришлось бы смотреть вниз на планету из безопасного космического корабля во время полета. Однако в пользу миссии на Венеру говорит то, что находится значительно ближе, что делает обратную миссию выполнимой за год по сравнению с потенциально трехлетним полетом туда и обратно на Марс.

Фото: NASA/JPL-Caltech NASA/JPL-Caltech

Согласно отчету, представленному на Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Париже на прошлой неделе, пролет был бы ценным с научной точки зрения и мог бы предоставить важный опыт длительной миссии в дальний космос в качестве предшественника посещения Марса. "У Венеры плохая репутация, потому что у нее такая сложная поверхностная среда", — сказал доктор Ноам Изенберг из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса и один из сторонников облета Венеры.

Видео дня

"Текущая парадигма НАСА — полет с Луны на Марс. Мы пытаемся представить Венеру как дополнительную цель на этом пути", — указал эксперт.

Он сказал, что есть практические аргументы в пользу включения облета Венеры в пилотируемую посадку на Марс, которую NASA надеется осуществить к концу 2030-х годов. Возобновился и научный интерес к Венере. Открытие тысяч экзопланет поднимает вопрос о том, сколько из них могут быть обитаемыми, и ученые хотят понять, как и почему Венера, планета, столь похожая на нашу по размеру, массе и удаленности от Солнца, оказалась в адских условиях на поверхности. Изенберг сказал, что пролет Венеры "еще не пользуется популярностью" в более широком сообществе космических путешественников, хотя в ТФЫФ есть сторонники, в том числе его главный экономист Александр Макдональд, который руководил заседанием IAC. Они сделали отчет под названием "Встреча с богиней", в котором обосновывается гипотетическая миссия, что астронавты могут использовать телеуправляемые вездеходы, дроны и воздушные шары для наблюдения за действующими вулканами Венеры и поиска признаков прошлой воды и древней жизни.