Разработчики игр эвакуируют сотрудников из России с их семьями

По данным газеты, в одном из случаев речь идет о вывозе сразу сотни мужчин с семьями. Участники рынка поясняют, что две трети сотрудников таких студий являются дизайнерами и художниками, которые не являются формально IT-специалистами и не могут рассчитывать на "бронь". В материале говорится, что зарубежные студии, которые раньше не часто брали специалистов-россиян, сейчас готовы нанимать бегущих из страны разработчиков, чтобы они не попали под мобилизацию.