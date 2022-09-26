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41 минуту назад

"Ъ": разработчики игр эвакуируют сотрудников из России с их семьями

Газета.Ru

Судьи по разработке игр приступили к эвакуации своих сотрудников из России, в том числе выкупая целые чартерные рейсы, сообщает "Коммерсантъ".

Разработчики игр эвакуируют сотрудников из России с их семьями
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным газеты, в одном из случаев речь идет о вывозе сразу сотни мужчин с семьями. Участники рынка поясняют, что две трети сотрудников таких студий являются дизайнерами и художниками, которые не являются формально IT-специалистами и не могут рассчитывать на "бронь". В материале говорится, что зарубежные студии, которые раньше не часто брали специалистов-россиян, сейчас готовы нанимать бегущих из страны разработчиков, чтобы они не попали под мобилизацию.

Студии, которые не имеют возможности организовано вывезти сотрудников, планируют защитить мужчин от призыва другими способами.

"Студии - разработчики игр, могут помочь сотрудникам с "соответствующим высшем образованием" и добиться получения отсрочки. Сейчас одним из главных вопросов будет, какие именно специальности получат иммунитет", - поясняет управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против "брони" от частичной мобилизации, которая распространяется на всех IT-специалистов, так как "программисты бывают разными".

Наука и техника,Валерий Фадеев,Александр Журавлев,Коммерсант,Совет по правам человека,
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