Разработчики игр эвакуируют сотрудников из России с их семьями

Судьи по разработке игр приступили к эвакуации своих сотрудников из России, в том числе выкупая целые чартерные рейсы, сообщает "Коммерсантъ".
По данным газеты, в одном из случаев речь идет о вывозе сразу сотни мужчин с семьями. Участники рынка поясняют, что две трети сотрудников таких студий являются дизайнерами и художниками, которые не являются формально IT-специалистами и не могут рассчитывать на "бронь". В материале говорится, что зарубежные студии, которые раньше не часто брали специалистов-россиян, сейчас готовы нанимать бегущих из страны разработчиков, чтобы они не попали под мобилизацию.
Студии, которые не имеют возможности организовано вывезти сотрудников, планируют защитить мужчин от призыва другими способами.
"Студии - разработчики игр, могут помочь сотрудникам с "соответствующим высшем образованием" и добиться получения отсрочки. Сейчас одним из главных вопросов будет, какие именно специальности получат иммунитет", - поясняет управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против "брони" от частичной мобилизации, которая распространяется на всех IT-специалистов, так как "программисты бывают разными".