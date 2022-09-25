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16 минут назад

Египтолог Захи Хавасс заявил, что обнаружил мумию царицы Нефертити

Российская Газета

Известный египтолог Захи Хавасс заявил, что обнаружил мумию легендарной царицы Нефертити, сообщает РИА Новости. Это можно назвать большой победой Хавасса, отдавшего десятилетия поиску царицы. Но действительно ли в Египте совершено большое открытие?

Ученый заявил, что обнаружил мумию царицы Нефертити
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В октябре в Мадриде исследователь планирует провести выставку под названием "Дочери Нила", посвященную женщинам-фараонам. И вот накануне ее открытия ученый заявляет, что нашел останки Нефертити. По словам Хавасса, анализ ДНК подтверждает, что мумии в год ее смерти исполнилось 45 лет. Столько же было и царице Египта.

Впрочем, говорит ученый, результаты точной идентификации останков следует ждать лишь через месяц-два.

Как погибла Нефертити - неясно, пишет агентство, но к середине правления ее мужа Эхнатона все упоминания о царице исчезают. Далее сплошные тайны преследуют египтологов, поэтому поиски гробницы Нефертити уже лет 150 стали главной целью многих археологов.

Как заявил Хавасс, сделаны образцы ДНК почти всех мумий XVIII династии Египта, начиная с Эхнатона, и если их сопоставить, то можно с уверенностью сказать, что загадка Нефертити, наконец, решена. Впрочем, подождем подробного анализа ДНК мумии.

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