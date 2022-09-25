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38 минут назад

Энтузиаст узнал, сколько золота можно добыть из смартфонов

Ferra.ru

Пользователь китайской соцсети Weibo купил 210 печатных плат от смартфонов, чтобы понять, сколько золота можно оттуда извлечь. Каждая плата стоила от $1,5 за штуку.

Энтузиаст узнал, сколько золота можно добыть из смартфонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

То есть в совокупности мужчина потратил $315. Он провёл над платами ряд манипуляций, в том числе очистку, растворение, фильтрацию. Использовал при этом кислоту и другие материалы. В итоге ему удалось добыть всего 0,41 грамма золота.

Продажа такого количества на местном рынке принесла бы лишь $30. То есть энтузиаст даже не смог бы окупить свои затраты на платы. И это, не считая стоимости инструментов и материалов.

Впрочем, если увеличить масштабы, можно было бы добиться лучших результатов. Из миллиона мобильных телефонов можно получить уже 34 килограмма золота.

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