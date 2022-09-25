Энтузиаст узнал, сколько золота можно добыть из смартфонов

Пользователь китайской соцсети Weibo купил 210 печатных плат от смартфонов, чтобы понять, сколько золота можно оттуда извлечь. Каждая плата стоила от $1,5 за штуку.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

То есть в совокупности мужчина потратил $315. Он провёл над платами ряд манипуляций, в том числе очистку, растворение, фильтрацию. Использовал при этом кислоту и другие материалы. В итоге ему удалось добыть всего 0,41 грамма золота.

Продажа такого количества на местном рынке принесла бы лишь $30. То есть энтузиаст даже не смог бы окупить свои затраты на платы. И это, не считая стоимости инструментов и материалов.