Уже две камеры под дисплеем: обнаружен новый патент Samsung

Новый патент указал, что Samsung работает над довольно интересной системой распознавания лица. Она включает в себя две камеры, расположенные под дисплеем.
Система описана в патентной заявке, которую Samsung подала в корейскую патентную службу KIPRIS ещё в марте 2021 года. Рассматриваемый документ был опубликован на прошлой неделе.
По своей сути идея довольно проста — получить несколько изображений пользователя с двух ракурсов, чтобы лучше построить 3D-модель лица и использовать её для аутентификации. В патенте подчёркивается, что камеры расположены под дисплеем, что само по себе интересно. До сих пор компания экспериментировала с поддисплейной технологией в линейке Galaxy Fold. Поэтому можно предположить, что двойная камера появится именно в складных устройствах.
Размещение под дисплеем проистекает из необходимости максимально разнести две камеры, чтобы получить два разных угла зрения. Например, одна камера может быть расположена в нижней части телефона, а другая — в верхней.