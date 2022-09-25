В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
4 часа назад

Уже две камеры под дисплеем: обнаружен новый патент Samsung

Ferra.ru

Новый патент указал, что Samsung работает над довольно интересной системой распознавания лица. Она включает в себя две камеры, расположенные под дисплеем.

Уже две камеры под дисплеем: обнаружен новый патент Samsung
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Система описана в патентной заявке, которую Samsung подала в корейскую патентную службу KIPRIS ещё в марте 2021 года. Рассматриваемый документ был опубликован на прошлой неделе.

По своей сути идея довольно проста — получить несколько изображений пользователя с двух ракурсов, чтобы лучше построить 3D-модель лица и использовать её для аутентификации. В патенте подчёркивается, что камеры расположены под дисплеем, что само по себе интересно. До сих пор компания экспериментировала с поддисплейной технологией в линейке Galaxy Fold. Поэтому можно предположить, что двойная камера появится именно в складных устройствах.

Размещение под дисплеем проистекает из необходимости максимально разнести две камеры, чтобы получить два разных угла зрения. Например, одна камера может быть расположена в нижней части телефона, а другая — в верхней.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители