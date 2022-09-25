Уже две камеры под дисплеем: обнаружен новый патент Samsung

По своей сути идея довольно проста — получить несколько изображений пользователя с двух ракурсов, чтобы лучше построить 3D-модель лица и использовать её для аутентификации. В патенте подчёркивается, что камеры расположены под дисплеем, что само по себе интересно. До сих пор компания экспериментировала с поддисплейной технологией в линейке Galaxy Fold. Поэтому можно предположить, что двойная камера появится именно в складных устройствах.