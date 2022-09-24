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20 минут назад

Из App Store удалили картографический сервис 2ГИС

Майк Габриелян

Из магазина приложений Apple исчез российский картографический сервис 2ГИС. В поиске по каталогу App Store приложение не отображается, сообщает РБК.

Из App Store удалили популярный российский сервис
Фото: Пресс-служба 2ГИСПресс-служба 2ГИС

При этом 2ГИС пока доступен в магазине приложений для Android.

Основным владельцем сервиса является «Сбер», который приобрел 72% компании в 2020 году.

Не исключено, что исчезновение 2ГИС из магазина Apple связано с санкциями США в отношении российского банковского и электронного секторов. Официальных комментариев компания пока не делала.

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Ранее стало известно о новых антироссийских санкциях в сфере IТ.

Наука и техника,Сбербанк России,Apple,
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