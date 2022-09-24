Из App Store удалили популярный российский сервис

Из магазина приложений Apple исчез российский картографический сервис 2ГИС. В поиске по каталогу App Store приложение не отображается, сообщает РБК.

Фото: Пресс-служба 2ГИС Пресс-служба 2ГИС

При этом 2ГИС пока доступен в магазине приложений для Android.

Основным владельцем сервиса является «Сбер», который приобрел 72% компании в 2020 году.

Не исключено, что исчезновение 2ГИС из магазина Apple связано с санкциями США в отношении российского банковского и электронного секторов. Официальных комментариев компания пока не делала.