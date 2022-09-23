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1 час назад

Хакеры опубликовали личные данные премьера Португалии

Газета.Ru

Личные данные премьер-министра Португалии Антониу Кошты и нескольких других представителей правительства страны были опубликованы в даркнете хакерской группой Ragnar Locker, сообщает издание Expresso.

Хакеры опубликовали личные данные премьера Португалии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В открытом доступе также оказались данные директора Службы информации безопасности (SIS) Аделиу Нейвы да Круша, главнокомандующего Национальной республиканской гвардии Руи Клеро и лидера партии Chega Андре Вентуры.

Ранее сообщалось, что группа хакеров занимается продажей секретных документов НАТО в интернете с описанием современного вооружения.

По информации издания, документы содержат информацию о вооружении и маневрах стран — участниц альянса в Прибалтике. Хакерам удалось получить доступ к документам, связанным с крупным производителем оружия — компанией MBDA Missile Systems, чья штаб-квартира находится во Франции.

При этом в MBDA Missile Systems говорят, что информация была похищена со взломанного внешнего жесткого диска.

Наука и техника,НАТО,
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