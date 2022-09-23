Хакеры опубликовали личные данные премьера Португалии

Личные данные премьер-министра Португалии Антониу Кошты и нескольких других представителей правительства страны были опубликованы в даркнете хакерской группой Ragnar Locker, сообщает издание Expresso.
В открытом доступе также оказались данные директора Службы информации безопасности (SIS) Аделиу Нейвы да Круша, главнокомандующего Национальной республиканской гвардии Руи Клеро и лидера партии Chega Андре Вентуры.
Ранее сообщалось, что группа хакеров занимается продажей секретных документов НАТО в интернете с описанием современного вооружения.
По информации издания, документы содержат информацию о вооружении и маневрах стран — участниц альянса в Прибалтике. Хакерам удалось получить доступ к документам, связанным с крупным производителем оружия — компанией MBDA Missile Systems, чья штаб-квартира находится во Франции.
При этом в MBDA Missile Systems говорят, что информация была похищена со взломанного внешнего жесткого диска.