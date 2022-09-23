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1 час назад

«Роскосмос» похвастался тройным трамваем челябинского завода

РИА "ФедералПресс"

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе разработали сцепку, соединяющую три низкопольных трамвая под управлением одного водителя. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Роскосмос» похвастался тройным трамваем челябинского завода
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Конструкторы завода нашли решение, позволяющее реализовать возможность работы вагона со 100 % уровнем пола по системе многих единиц (СМЕ). При этом второй или третий вагон в системе – не просто прицеп, а полноценный вагон, который тормозит и разгоняется», – отметили в «Роскосмосе».

Управление сцепленными трамваями идет с одного пульта. Водитель может соединить их вместе в часы пик. Синхронизировать электрические цепи через межвагонные кабели именно для низкопольных трамваем было непросто. Для этого потребовались уникальные конструкторские решения по кузову и трамвайной тележке.

Ранее «ФедералПресс» писал, что челябинский трамвай понравился бывшему главе «Роскосмоса». Дмитрий Рогозин назвал его «ракетным».

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,УКВЗ им. С.М. Кирова,
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