«Роскосмос» похвастался тройным трамваем челябинского завода

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе разработали сцепку, соединяющую три низкопольных трамвая под управлением одного водителя. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
«Конструкторы завода нашли решение, позволяющее реализовать возможность работы вагона со 100 % уровнем пола по системе многих единиц (СМЕ). При этом второй или третий вагон в системе – не просто прицеп, а полноценный вагон, который тормозит и разгоняется», – отметили в «Роскосмосе».
Управление сцепленными трамваями идет с одного пульта. Водитель может соединить их вместе в часы пик. Синхронизировать электрические цепи через межвагонные кабели именно для низкопольных трамваем было непросто. Для этого потребовались уникальные конструкторские решения по кузову и трамвайной тележке.
Ранее «ФедералПресс» писал, что челябинский трамвай понравился бывшему главе «Роскосмоса». Дмитрий Рогозин назвал его «ракетным».