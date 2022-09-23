«Роскосмос» похвастался тройным трамваем челябинского завода

«Конструкторы завода нашли решение, позволяющее реализовать возможность работы вагона со 100 % уровнем пола по системе многих единиц (СМЕ). При этом второй или третий вагон в системе – не просто прицеп, а полноценный вагон, который тормозит и разгоняется», – отметили в «Роскосмосе».