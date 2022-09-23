Эксперты протестировали звук и экран iPhone 14 Pro Max

Специалисты DxOMark помимо камер смартфонов тестируют и другие их компоненты. Они уже успели проверить систему звука и экран нового iPhone 14 Pro Max.
По качеству экрана смартфон получил внушительные 149 баллов и возглавил рейтинг DxOMark. Из минусов отметили только: смещение цветового оттенка в зелёный при просмотре под углом, недостаток плавности сенсорного дисплея во время игр, неточные переходы освещения при просмотре видеоконтента.
Что касается звука, то iPhone 14 Pro Max получил 142 балла, что дало ему девятое место в общем рейтинге. Лидер там сейчас — игровой смартфон Xiaomi Black Shark 5 Pro. Главный минус нового айфона — искажение звука на максимальной громкости и при просмотре фильмов.