Эксперты протестировали звук и экран iPhone 14 Pro Max

Специалисты DxOMark помимо камер смартфонов тестируют и другие их компоненты. Они уже успели проверить систему звука и экран нового iPhone 14 Pro Max.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По качеству экрана смартфон получил внушительные 149 баллов и возглавил рейтинг DxOMark. Из минусов отметили только: смещение цветового оттенка в зелёный при просмотре под углом, недостаток плавности сенсорного дисплея во время игр, неточные переходы освещения при просмотре видеоконтента.